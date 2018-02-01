Минэкономразвития России и дочерняя компания Сбербанка «Деловая среда» запустили первый маркетплейс для предпринимателей — платформу знаний и сервисов для бизнеса.

Как отмечается в сообщении МЭР, уникальность платформы заключается в модели «единого окна». «В одном месте собрано все, что нужно для бизнеса. Образовательные программы и сервисы охватывают основные этапы предпринимательской деятельности: от вдохновения, старта, личной эффективности, управления рисками до закрытия бизнеса», — поясняют в министерстве.

Карта знаний, сформированная на основании масштабного исследования потребностей предпринимателей, охватывает 12 главных тем, необходимых для грамотного управления бизнесом. Платформа агрегирует практики от ведущих игроков рынка бизнес-образования и услуг: вузов, образовательных онлайн- и офлайн-площадок, частных консультантов и тренеров, крупных и малых B2B-компаний, разработчиков софта. Также на платформе есть информация о государственных сервисах по регистрации и закрытию бизнеса.

По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР России Максима Паршина, важность создания такой платформы для предпринимателей, находящихся на разных стадиях развития бизнеса, очевидна. «Современные технологии позволяют сделать поддержку действительно адресной, доступ к сервисам должен стать мгновенным и точным. Если все будет просто и «в один клик», тогда поддержка будет востребована», — сказал он.

«Создание платформы знаний и сервисов для бизнеса — это закономерный шаг в формировании нового качества бизнес-среды, а также новой культуры и психологии ведения предпринимательской деятельности», — отметил генеральный директор «Деловой среды» Андрей Ванин.

Партнерами-кураторами проекта выступили «Яндекс», «Опора России», «Люди дела», HeadHunter, Black Star, «Кнопка», Mail.Ru Group, МШУ «Сколково», CBS, НИУ «ВШЭ», «Бизнес-молодость», Корпоративный университет Сбербанка, лига «Время» и другие организации, указано в релизе.



Платформа создана в рамках приоритетного проекта правительства РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».