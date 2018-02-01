Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду января составила 7,08%, обновив тем самым исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Банком России.

Ранее самый низкий уровень ставки за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) был зафиксирован на отметке 7,12% во второй декаде января. Таким образом, за последние десять дней прошлого месяца показатель снизился на 0,04 процентного пункта.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

С 27 ноября 2017 года объектом специального внимания ЦБ вновь стали случаи превышения максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. С 22 декабря 2014 года регулятор рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п., а до конца 2014-го допускалось превышение максимум на 2 п. п.

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).

Установленный Банком России на январь базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования составлял 6,406%, вкладов на срок до 90 дней — 7,316%, от 91 до 180 дней — 7,944%, от 181 дня до года — 7,832%, свыше года — 7,923%.

Кроме того, ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на февраль.