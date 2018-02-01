Компания Unocoin объявила о запуске мультивалютной криптобиржи на основе ее биткоин-приложений для iOS и Android. Теперь на площадке также доступны торги Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum и Litecoin.

Площадка работает по модели маркетмейкинга и использует стоп-лимитные ордера. Комиссия составляет 0,4% от суммы сделки. В будущем на площадке планируется внедрить поддержку новых монет, сообщает ForkLog .

Накануне, выступая в парламенте Индии в ходе презентации бюджета страны на 2018–2019 года, министр финансов Индии Арун Джейтли занял еще более жесткую позицию в отношении биткоина.

«Правительство не признает криптовалюты законным платежным средством. Мы предпримем все необходимые меры для предотвращения финансирования незаконной деятельности посредством криптовалютных платежных систем», — заявил Джейтли.