Американская криптовалютная биржа Bittrex обнародовала свои критерии листинга и делистинга токенов.

На этапе предварительной проверки разработчики должны предоставить логистическую информацию о токене и документы, подтверждающие личность как минимум одного из организаторов проекта.

На следующем этапе токены должны пройти процедуру проверки на соответствие законам США. После того, как эта проверка будет пройдена, комитет Bittrex рассмотрит и оценит такие аспекты проекта, как особенности блокчейна, области применения, рыночный интерес и команда, сообщает Anycoin .

В случае принятия решения о делистинге Bittrex обычно приступает к его реализации во вторую пятницу после оглашения. Это делается для того, чтобы инвесторы могли вывести свои токены. После делистинга токена у пользователей остается еще две недели на вывод своих токенов.

В частичный список причин, по которым может быть произведен делистинг токена, входят, например, несоблюдение регуляторных норм; проблемы с практической реализацией или плохое восприятие со стороны сообщества; ограниченный объем торгов на бирже или подозрительная торговая активность; отсутствие диалога с командой проекта; жалобы пользователей и трейдеров на токен и т.д.