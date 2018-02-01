Baring Vostok, контролирующий акционер банка «Восточный» (владеет 51,62% акций), который долгое время искал покупателя на свою долю, решил повременить с продажей, пишет «Коммерсант».



Совет директоров банка «Восточный» в ближайшее время рассмотрит увеличение его капитала на 5 млрд рублей. В докапитализации примут участие все акционеры банка, в том числе имеющие контроль фонды Baring Vostok, которые в течение нескольких лет искали покупателя на свою долю. В банке эту информацию подтвердили. По словам основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви, решение о докапитализации «Восточного» направлено на укрепление его позиций на рынке и обеспечение выполнения стратегических планов.

Стратегия «Восточного» предполагает диверсификацию бизнеса и уход от модели розничного монолайнера. «Универсальный банк имеет больше устойчивости, так как не зависит от циклов развития конкретного рынка и может получать прибыль из разных сегментов, — пояснили в банке. — Кроме того, универсальность позволяет диверсифицировать риски и увеличивать клиентскую базу».

По итогам 2017 года «Восточный» получил чистую прибыль по российским стандартам отчетности в размере 1,3 млрд рублей.



Фонды прямых инвестиций Baring Vostok вкладываются в проекты на определенный срок для последующей продажи своей доли с прибылью. Плановый срок их инвестиций в банк «Восточный» прошел, и с 2015 года Baring Vostok ищет покупателя на свою долю, но пока безуспешно. Участие в докапитализации банка свидетельствует о намерении контролирующего акционера временно отказаться от планов по продаже банка и подождать более удачного момента.



По мнению экспертов, это вполне разумное решение с учетом наметившегося восстановления прибыльности банковского сектора.