Задача конкурса заключается в анализе существующих цифровых технологий, изучении тенденций и потенциала их развития, разработке предложений по их использованию во всех видах деятельности с оценкой масштабов применения, затрат, ожидаемых эффектов и социальных последствий.

Призовой фонд 1 миллион рублей для награждения 100 лучших предложений. Заявки и материалы для участия в конкурсе принимаются на сайте strategy2030.ru до 30 марта 2018 г.

Результаты конкурса будут использованы для оценки влияния цифровой экономики на реализацию стратегий развития отраслей и регионов, продвижения программных продуктов и сервисов.

Победители будут названы 14 мая 2018 г. и приглашены на церемонию награждения, которая состоится в г. Ростове-на-Дону 24 мая 2018 г. в канун Дня российского предпринимателя.

В 2016 году в рамках стипендиального конкурса банк «Центр-инвест» и Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» провели анкетирование среди студентов Юга России по стратегиям личного развития, которые требовалось оформить в стандартах для разработки стратегии своего бизнеса.

Анализ представленных 715 стратегий показал, что студенты ВУЗов Юга России готовы к взвешенному анализу своих личных достижений и решению своих стратегических задач.

В представленных стратегиях студенты нередко специально подчеркивали, что их реализация начнется в своем регионе: городе, край, области(10%), но в дальнейшем стратегия потребует выхода на глобальные рынки (7%) за счет стажировок, покупки импортного оборудования и сырья, привлечения иностранных инвесторов.

«На Юге всегда были сильны традиции предпринимательства и банк стремится продолжать и приумножать эти традиции. Мы работаем с ВУЗами по интеграции экономических знаний в учебный процесс, чтобы каждый проект, курсовая, дипломная работа, доклад на конференции становился основой бизнес-плана по выпуску продукции и услуг, конкурентоспособных на глобальных рынках, - сказал В.В. Высоков, Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» - яркий пример того, как фундаментальные знания позволяют добиться региональному банку признания на глобальных рынках.

Результаты предыдущих конкурсов представлены на сайте strategy2030.ru .