На должность генерального директора компании «ВТБ Лизинг» назначен Дмитрий Ивантер, который работает в группе ВТБ с 2009 года. Об этом объявили в группе, уточнив, что главными задачами Ивантера в новой должности являются развитие сотрудничества с крупными корпоративными клиентами, совершенствование модели управления и увеличение прибыльности бизнеса компании.

«ВТБ Лизинг» — одна из крупнейших компаний лизингового сегмента, она представлена более чем в 55 городах России. Среди клиентов — крупные компании из транспортной, нефтегазовой, авиационной отраслей. В то же время компания осуществляет поддержку средних и малых предприятий в сфере автолизинга, подчеркивают в группе ВТБ.

Дмитрий Ивантер окончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета в 1994 году, после чего прошел программу повышения квалификации работников финансовой сферы Chancellor's Scheme и учебу в London School of Economics and Political Science. В группе ВТБ начал работать в 2009 году, в 2013-м был назначен на должность заместителя руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ. Как отмечается в сообщении группы, в этой должности он успешно реализовал ряд знаковых проектов с ключевыми клиентами.



«Дмитрий Ивантер обладает большим опытом работы в финансовой сфере, менеджерской экспертизой и налаженными связями с клиентами, что, я уверен, будет способствовать увеличению прибыльности бизнеса и доли «ВТБ Лизинга» на рынке», — отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.