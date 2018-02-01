Прибыль компании напрямую зависит от доли в руководстве компании представителей других отраслей и женщин-менеджеров, говорится в исследовании BCG.

Авторы исследования изучили руководящий состав более чем 1700 компаний из восьми стран мира: возраст, пол, национальность и карьерный путь каждого. Они также анализировали выручку компаний от услуг, запущенных в последние три года.

Оказалось, как пишут «Ведомости» , между инновациями и многообразием управленцев есть прямая связь: диверсифицированные команды создают более эффективные решения с точки зрения стратегии, лучше формулируют идеи, а также решают проблемы.

Выручка от инновационных продуктов и услуг у таких предприятий на 20% выше, чем у организаций с однородным составом руководителей. Прибыль до выплаты процентов и налогов у таких компаний на 10% больше.

В России пока лишь крупные компании планируют диверсифицировать команды топ-менеджеров. Средний бизнес понимает, что разнообразие полезно, однако не думает об этом системно. По оценкам BCG, из выборки топ-100 российских компаний капитализация восьми компаний, где в совет директоров входили женщины, в кризис падала медленнее, а в 2015–2016 гг. восстанавливалась быстрее, чем капитализация 16 компаний, где в совете директоров женщины были в 2010 г., но в 2016 г. их там уже не было.