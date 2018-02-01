По данным сервиса бесплатных объявлений «Юла», с октября по декабрь 2017 года, когда курс биткойна рос, количество поисковых запросов клиентов на видеокарты выросло в три раза, на готовое оборудование для майнинга, фермы,— в четыре.

Как только курс биткоина начал падать - 18-24 декабря отмечалось снижение на 39%, начало сокращаться и количество поисковых запросов на фермы для майнинга - за аналогичный период снижение составило 48%., говорится в сообщении «Юлы».

Зависимость спроса на профессиональное оборудование для майнинга и курса биткоина отмечалась и в декабре 2017. Так, количество поисковых запросов на фермы ASIC AntMiner в период с 18 по 24 декабря уменьшилось на 55%. В то время как курс биткоина менее чем за неделю рухнул практически на рекордные 40%. В январе 2018 года курс биткоина снизился еще на 36%, в то время как спрос на AntMiner уменьшился на 34%.

Глава компании Enigma и соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов считает, что заработать на майнинге в домашних условиях сейчас «практически невозможно». По его расчетам, затраты на оборудование для майнинга могут окупиться «в лучшем случае через два-три года».

Попытки купить майнинговую ферму через сервисы частных объявлений, как правило, приводят к разочарованиям. «Мы изучали такие предложения. Как правило, с рук продают старое, сломанное, собранное из разных частей оборудование»,— пояснил Зартдинов.