Приближаются президентские выборы. А банки ожидает большой наплыв запросов от ЦИК РФ для проверки кандидатов на основании требований № 231-ФЗ и № 4012-У ЦБ РФ.

В связи с этим, с 1 февраля по 18 марта включительно, за 45 дней до выборов, а потому со скидкой 45%, iDSystems предлагает специальное программное решение — модуль «Электронный документооборот с ЦИК России. Запросы о кандидатах» системы « iDБанк ».

Модуль позволяет банку организовать автоматическую подготовку ответов на запросы о представлении сведений:

о счетах, вкладах кандидата в депутаты или на иные выборные должности (далее — кандидат),

кандидат), о ценных бумагах, принадлежащих кандидату,

а также сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах, принадлежащих супругу и несовершеннолетним детям кандидата (далее — сведения о кандидате).

Ответы на запросы ЦИК формируются автоматически в форме электронных документов.

Вы экономите время и кадровые ресурсы, а с 1 февраля еще и финансовые вложения, одновременно помогая всей стране с проверкой благонадежности кандидата.

Интеграционное решение, которое будет реализовано для взаимодействия с ЦИК РФ, может быть использовано для дальнейшего расширения функциональности системы «iDБанк», став основой для организации взаимодействия с ФССП, ФНС и ФТС России.

Подробности о всех новинках и возможностях системы «iDБанк» от компании iDSystems вы сможете узнать на вебинаре «Система iDБанк. Новые госсервисы для кредитных организаций», который состоится 8 февраля в 11:00.

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О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на сентябрь 2017 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 160 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group) .

Источник: iCAM Group