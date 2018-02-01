За 45 дней до выборов помоги электорату быть уверенным в своем кандидате, пока есть время! Установи модуль «Электронный документооборот с ЦИК России. Запросы о кандидатах» системы «iDБанк» и сделай верный выбор!
Приближаются президентские выборы. А банки ожидает большой наплыв запросов от ЦИК РФ для проверки кандидатов на основании требований № 231-ФЗ и № 4012-У ЦБ РФ.
В связи с этим, с 1 февраля по 18 марта включительно, за 45 дней до выборов, а потому со скидкой 45%, iDSystems предлагает специальное программное решение — модуль «Электронный документооборот с ЦИК России. Запросы о кандидатах» системы « iDБанк».
Модуль позволяет банку организовать автоматическую подготовку ответов на запросы о представлении сведений:
- о счетах, вкладах кандидата в депутаты или на иные выборные должности (далее — кандидат),
- о ценных бумагах, принадлежащих кандидату,
- а также сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах, принадлежащих супругу и несовершеннолетним детям кандидата (далее — сведения о кандидате).
Ответы на запросы ЦИК формируются автоматически в форме электронных документов.
Вы экономите время и кадровые ресурсы, а с 1 февраля еще и финансовые вложения, одновременно помогая всей стране с проверкой благонадежности кандидата.
Интеграционное решение, которое будет реализовано для взаимодействия с ЦИК РФ, может быть использовано для дальнейшего расширения функциональности системы «iDБанк», став основой для организации взаимодействия с ФССП, ФНС и ФТС России.
Подробности о всех новинках и возможностях системы «iDБанк» от компании iDSystems вы сможете узнать на вебинаре «Система iDБанк. Новые госсервисы для кредитных организаций», который состоится 8 февраля в 11:00.
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О компании iDSystems:
iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.
По состоянию на сентябрь 2017 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 160 банков.
iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.
Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group).
Источник: iCAM Group
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