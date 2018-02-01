Ллойд Бланкфейк заявил, что Goldman Sachs не планирует запускать платформу для торговли криптовалютами.

«То, что как мы говорили, мы открываем – мы предоставляем клиринг фьючерсов на биткоин для некоторых из наших клиентов. Мы являемся основным брокером, и если наши клиенты собираются этим заниматься, мы будем это делать. Биткоин-бизнес с игрой на повышение или понижение, делающий рынок, мы открывать не собираемся», – рассказал он в интервью CNBC, сообщает Anycoin .

Ранее издание Quartz сообщило, что в 2015 году банк возглавил очередной раунд финансирования финтех-стартапа Circle, в рамках которого было привлечено $50 млн. Компания Circle является оператором Circle Trade – OTC-платформы для торговли криптовалютами.