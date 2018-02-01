Ожидаем сдержанного позитивного открытия российского рынка на фоне смешанной динамики азиатских фондовых индексов, но при росте на 0,2%-0,3% фьючерсов на американские и европейские аналоги. Учитывая, что FOMC ФРС США оставил верхний уровень процентной ставки без изменений, мы рассчитываем увидеть возобновление притока иностранной ликвидности на развивающиеся рынки, в том числе и Россию. FOMC отметил стабильный рост занятости и расходов населения, инвестиций в основные средства, что дает повод говорить о постепенном увеличении инфляции. Теперь рынок котирует увеличение процентной ставки в конце марта с вероятностью около 95%. На этом фоне американские инвесторы подняли 10-летние гособлигации США до 2,75% но ставка LIBOR по 3-х месячному кредиту торгуется без изменений на отметке в 1,77%. Так, инвесторы занимают выжидательную позицию перед публикацией отчетности американских IT-гигантов 1 и 2 февраля.

В последние 3 торговые сессии на российском рынке новых притоков иностранной ликвидности не наблюдалось. Однако вчера Минфин РФ размещал среднесрочные и долгосрочные ОФЗ, и в последнем случае спрос превысил предложение в 4 раза. Это говорит о том, что иностранный инвесторы спешат купить ОФЗ до ввода новых санкций против РФ. Утром в среду произошло укрепление рубля на 0,5% до 56,1 за доллар. Плюс нулевая инфляция за прошлую неделю, высокая реальная ставка и любые качественные истории в российских облигациях заставляют нерезидентов покупать. Однако в четверг, несмотря на восстановление нефтяных котировок, сдерживать укрепление рубля будет ожидание позитивной статистики по рынку труда в США в пятницу.