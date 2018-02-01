Стартовала процедура реорганизации Экспобанка в форме присоединения к нему Банка на Гончарной. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, Банк на Гончарной — это бывший Япы Креди Банк Москва. Экспобанк в декабре 2017 года приобрел его у турецкого Yapi ve Kredi Bankasi и в конце января переименовал .



В середине января этого года Экспобанк объявил о начале интеграции со своей новой «дочкой». При этом в банке делали акцент на планах развивать бизнес с турецкими компаниями и подчеркивали, что после анонса сделки по выходу турецкого собственника из капитала российского «Япы Креди» кредитный портфель последнего и остаток средств на клиентских счетах выросли, что «говорит о сохранении текущей клиентской базы и доверии со стороны турецких клиентов».