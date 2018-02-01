Экономика России демонстрирует позитивную динамику и публикация Министерством финансов США так называемого «кремлевского доклада», вероятно, не окажет существенного влияния на наметившиеся тенденции. Как сообщило в четверг агентство Bloomberg, такое мнение высказал в ходе телеконференции из Лондона аналитик международного рейтингового агентства Moody's Кристин Линдоу.



«Правительство работает, экономика в целом находится в хорошем состоянии, резервы в иностранной валюте являются достаточными для того, чтобы финансировать долгосрочные долговые обязательства на протяжении нескольких кварталов», — цитирует ее слова ТАСС.

Эксперт отметила, что Министерство финансов США не опубликовало подробностей, касающихся так называемого «кремлевского списка» — перечня из 210 лиц, членов политического руководства России, глав госкорпораций и крупных предпринимателей. Можно ожидать, что последуют «какие-то пояснения относительно того, что именно означает включение в этот список», добавила она.



В то же время, по словам эксперта, всегда существует возможность изменения прогноза в случае, если будут введены какие-то санкции, «которые мы не можем представить, и это будет иметь серьезные последствия для рынка».

«Мы не считаем это очень вероятным», — добавила она.