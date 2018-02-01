В Пушкинский райсуд Московской области передано уголовное дело в отношении главы холдинга «Щелковский» Дмитрия Барченкова. Он обвиняется в мошенническом хищении и отмывании около 35 млн долларов, выданных в 2013 году банком «Хованский» пяти структурам «Щелковского», пишет «Коммерсант».

Барченкову вменяется мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег (ч. 4 ст. 159; п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии полиции, «Щелковский» в 2013 году взял пять займов у банка «Хованский» на общую сумму 32 млн долларов. Кредиты оформлялись на входившие в холдинг пять фирм. Деньги брались на достройку пятизвездочной гостиницы Astrum на 168 номеров в Щелково, а также на модернизацию нескольких зданий, принадлежавших «Щелковскому», в том числе расположенного рядом с отелем рынка.

Деньги, как считает следствие, выводились из фирм под видом закупок оборудования и оплаты подрядных работ, причем в схеме участвовало еще несколько юрлиц «Щелковского». В 2015 году банк, долг перед которым, говорится в материалах дела, не обслуживался, переуступил права требования по всем займам столичному ООО «Лаборатория зетзетзет». Представители уже этой фирмы обратились в полицию с заявлением на бизнесмена. По подсчетам следствия, вместе с процентами и пенями он обманул банк на 35 млн долларов.

В 2015 году Барченков был арестован и до сих пор находится под стражей. С самого начала он отвергал предъявленные ему обвинения. Барченков считает, что предъявленные ему следствием претензии на самом деле нужно рассматривать в гражданском суде.

«Хованский» во многом навязал Барченкову именно доллары при выдаче займа. Дело было в 2013 году, а через несколько месяцев, как известно, цена доллара выросла вдвое. Такой объем выплат «Щелковский» потянуть уже не мог. Эта история гражданско-правовая, но никак не уголовная. Мой клиент уверен, что его использовали, чтобы забрать у него бизнес», — сказал представляющий интересы Барченкова адвокат Вячеслав Дякин.

Сейчас все юрлица — заемщики «Хованского» находятся в конкурсном производстве, отель так и остался недостроем, а рынок находится в руках новых владельцев. Сам «Хованский» 22 декабря объявил о присоединении к банку «Джей энд Ти», структуре чешского J&T bank.