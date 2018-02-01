Чистая прибыль Восточного Банка в 2017 году составила 1,3 млрд рублей. Таковы неаудированные данные финучреждения по РСБУ.



Существенное влияние на финансовые показатели кредитной организации в IV квартале 2017-го оказало и снижение стоимости привлечения нового фондирования с 9,8% в январе 2017-го до 7,5% в декабре 2017 года. Чистый процентный доход в IV квартале составил 5,1 млрд рублей (рост на 35,5%).

«Восстановление и рост рынка розничного кредитования оказали положительное влияние на финансовый результат банка. Прибыль по итогам 2017 года по РСБУ составила 1,3 миллиарда рублей, а по МСФО мы ожидаем прибыль в размере около пяти миллиардов рублей. Мы, как акционеры, верим в дальнейший рост рынка розничного кредитования и приняли решение о докапитализации банка «Восточный» на сумму в размере еще пяти миллиардов рублей», — прокомментировал член совета директоров Восточного Банка Майкл Джон Калви.

В мае 2017 года субординированные облигации финучреждения в 125 млн долларов были конвертированы в бессрочные, это позволило создать избыточный запас капитала. «Рост объемов розничного кредитования составил 60%. Общий объем выдач в 2017 году составил более 70 миллиардов рублей, при этом значительная часть выданных кредитов является обеспеченными, в том числе около 20% — кредиты под залог недвижимости. Количество выданных кредитных карт в 2017 году увеличилось на 140% по сравнению с 2016 годом», — говорится в релизе.

Продажи комиссионных кросс-продуктов Восточного Банка выросли в 3,5 раза по сравнению с продажами 2016 года и составили порядка 9 млрд рублей.