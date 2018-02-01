Центробанк был вынужден создать систему дерискинга и реабилитировать более 800 человек, которых банки отказывались обслуживать и поместили в черные списки. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

«Активность кредитных организаций в части применения полномочий по отказам превзошла все наши ожидания. Поэтому мы в кратчайшие сроки вынуждены были сделать так называемую систему дерискинга. То есть создать механизм реабилитации клиентов, которые попали в эти списки», — рассказал он в ходе выступления.



Скобелкин подчеркнул, что по состоянию на 26 января аннулировано более 1,6 тыс. отказов в связи с предоставлением клиентами всех необходимых документов для совершения операций, было реабилитировано свыше 800 человек.