Конкуренция в банковском секторе усиливается, и есть разные способы это измерить. Об этом рассказал первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин на встрече представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

«Несмотря на сокращение числа банковских лицензий и количества игроков... конкуренция сейчас в банковском секторе... обостряется в силу внешних и внутренних причин. Финансовый сектор оздоравливается, и новые игроки, напичканные деньгами, капитал и ликвидность вступают в игру. Это тоже влияет на условия конкурентоспособности», — рассказал он в ходе выступления.



«Конкуренция усиливается, и есть разные способы это измерить», — добавил Тулин.