Слияние санируемого Промсвязьбанка и подконтрольного «Ростеху» Новикомбанка пока не обсуждается, заявил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов.



«Это пока не обсуждается», — сказал Чемезов в ответ на вопрос, возможно ли слияние этих банков.

Промсвязьбанк в настоящее время находится на санации у Банка России через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В январе стало известно, что Промсвязьбанк станет опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.