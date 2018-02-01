По предварительным оценкам ЦБ, объем вывода денежных средств за рубеж клиентами российских кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 млрд рублей. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

«По предварительным оценкам, за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 миллиардов рублей. Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза, и в целом за пять лет незаконный вывод снижен в 20 раз, а обналичивание — более чем в 3,5 раза», — рассказал он в ходе выступления.

