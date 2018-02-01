Банк России 1 февраля выпускает в обращение две памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Выдающиеся личности России». Одна из них посвящена 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа, вторая — 150-летию со дня рождения Максима Горького, сообщает пресс-служба регулятора.

На лицевой стороне монет размещены рельефное изображение герба РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монет — «2 рубля» и дата — «2018 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне первой монеты расположены рельефный портрет Петипа и танцующий дуэт на фоне театрального занавеса, второй монеты — портрет Горького и изображение буревестника.

Тираж каждой монеты — 3 тыс. штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — подчеркнули в Центробанке.