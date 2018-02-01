Возможный запрет на покупку российских госбумаг в рамках американских санкций может вызвать «некоторую» волатильность рынка, но эффект будет краткосрочным. Об этом журналистам заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС .

В документе о расширении санкций в отношении РФ на сайте конгресса США говорится, что в будущем санкции могут быть наложены и на государственный долг России — ОФЗ, евробонды и деривативы. «Мы этот риск видели и раньше, видим и сейчас. Мы... оценивали влияние двух возможных сценариев. Сценария, когда будет запрет на покупку новых (бумаг) и запрет на владение (уже выпущенными)», — сказала Набиуллина.

«Конечно, оба этих решения могут спровоцировать некоторую волатильность на рынке государственного долга, но, на наш взгляд, даже если она и будет — первоначальная краткосрочная волатильность, — рынки потом придут в равновесие. Мы здесь не видим каких-то больших эффектов ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор», — отметила Набиуллина. По ее словам, ЦБ оценивает последний комментарий Минфина США относительно возможных ограничений в адрес России «как неопределенность».