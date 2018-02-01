Центральный банк РФ разрабатывает систему передачи финансовых сообщений между регуляторами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данная платформа будет сделана на основе технологии блокчейн. Об этом рассказала первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«У нас есть соглашение с регуляторами стран ЕАЭС — разработать прототип системы передачи финансовых сообщений на распределенных реестрах. Мы считаем, что мы в рамках ЕАЭС можем, используя новую технологию, построить обмен сообщениями и, возможно, потом и расчеты, уже базируясь на новых подходах и новых принципах распределенных реестров», — рассказала она журналистам в кулуарах встречи с представителями кредитных организаций с руководством Банка России.

