Банковский сектор стал непривлекателен для инвесторов, заявил на встрече представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.



«Это глобальная тенденция. Ну не идут инвестиции извне в банковский сектор», — подчеркнул Тулин. Особенно это касается частных семейных банков, уточнил он.

«Мы все отлично знаем, что войти в бизнес было легко, выйти из него — очень трудно», — отметил представитель регулятора.

Среди возможных путей выхода для крупных банков он посоветовал развивать фондовый рынок и «через этот канал продавать долю своего участия». Для малых и средних банков ЦБ в качестве вариантов рассматривает концепцию коммерческого партнерства.

«Это интересный вариант, когда топ-менеджеры они же еще и вкладывают деньги в бизнес. Это новая парадигма, которую мы будем исследовать. Второе — это MBO (management buy-out), когда подрастающее поколение менеджеров получает возможность вложить деньги в капитал и заместить уходящих менеджеров-собственников, естественно, без использования кредитного плеча самого банка», — заявил Тулин.

По его словам, без этого не будет будущего у частных банков.