Поток обналичивания через счета физических лиц снизился почти на 40%, считает замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.



«На первый план вышла наиболее сложная с точки зрения выявления схема обналичивания с использованием корпоративных карт. Существенно снизился поток обналичивания через счета физических лиц, почти на 40%», — рассказала она во время встречи руководства регулятора с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».