Центральный банк отмечает всплеск активности кредитных организаций, которые специализируются на нигде не учитываемых валютно-обменных операциях, что может быть связано с незаконным обналичиванием. Об этом рассказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи руководства регулятора с представителями кредитных организаций.

«Сейчас особенно активными стали банки, так называемые псевдобанки, совершающие валютно-обменные операции, которые проходят мимо бухгалтерии, не занимающиеся никакими операциями, кроме этих, и, собственно, под вывеской банка занимающиеся обменом денег. Это может быть связано с обналичиванием и так далее», — сказал он журналистам.



«Сейчас есть некий всплеск. Я не скажу, что их много, но в последнее время встречаются мелкие банки, которые специализируются на таких вот операциях, которые не проводятся ни по балансу, нигде не учитываются, не отражаются. Мы сейчас с правоохранительными органами работаем над этим», — подчеркнул он.

