На базе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки при Центробанке «ФинЦЕРТ», в который входят 420 кредитных организаций, будет создан информационный центр компетенции. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

«Необходимо создать центр компетенции для всего банковского сектора», — сказал Скобелкин.

Подробнее о проекте он пообещал рассказать на Уральском форуме.

