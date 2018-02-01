Банк России намерен инициировать ряд законодательных изменений и увеличить ответственность банков, продающих продукты третьих лиц. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Чтобы у них была самостоятельная ответственность за то, что они продают, — пояснил он. — Сегодня агент отвечает перед тем, кто его нанял, а производитель продуктов отвечает самостоятельно за эти продажи».



«Банкам, которые захотят продавать продукты третьих лиц, придется подчиняться тем же правилам, которые действовали бы, если бы продукт продавался от первого лица. То есть становиться членами СРО... Вопрос серьезный», — отметил Швецов.