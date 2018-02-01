Центробанк сформулирует ряд индикаторов, по которым банки смогут выявлять операции, имеющие отношение к финансированию терроризма. Среди них — покупки в аптеках и неоднократное посещение ряда стран. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

«Индикаторы достаточно интересные. Они сильно отличаются от тех, которые используются при работе по противодействию отмыванию денег. Это и приобретение в аптеках определенных лекарств, а также это неоднократный въезд в ту или иную страну... Это большое количество индикаторов, которые в совокупности дают основания предполагать, что вот здесь есть какие-то достаточно аномальные вещи, которые могут быть связаны с террористическими проявлениями», — рассказал он журналистам.



В проекте задействовано 11 банков, в том числе банки с иностранным капиталом, добавил Скобелкин.

