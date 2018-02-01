Более 700 фишинговых сайтов было заблокировано в 2017 году по инициативе Банка России. Это следует из презентации заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артема Сычева, которую он представил в ходе «Инфофорума-2018».

Согласно презентации, большая часть заблокированных ресурсов — сайты лжебанков, в прошлом году было снято с делегирования (заблокировано) 118 таких сайтов, передает ТАСС .