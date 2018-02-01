Объединенная банкоматная сеть Бинбанка пополнилась устройствами нового партнера — банка «Зенит». Об этом в четверг сообщили в Бинбанке.

Теперь клиенты Бинбанка и «Зенита» могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов по «домашним» тарифам — без дополнительной комиссии.

Клиент имеет возможность снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту. Дополнительных ограничений по сумме снятия в банкоматах Бинбанка нет; в устройствах банка «Зенит» предусмотрено ограничение на единовременное снятие в размере 30 тыс. рублей.



В Бинбанке напоминают, что держателям его карт доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня более 15 тыс. устройств по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).