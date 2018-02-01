Наличные деньги по-прежнему постоянно используются в Японии, и это означает, что Центральный Банк сейчас не видит необходимости в национальной цифровой валюте, сообщила Юко Каваи.

По ее словам, не нуждаясь в банкомате «жить гораздо проще». Есть много вещей, которые по-прежнему требуют наличности.

«Если вы хотите разделить стоимость ужина с друзьями или заплатить за такси в сельской местности, то вам нужны наличные деньги, - пояснила Каваи. - Люди не испытывают никаких неудобств и не скачивают мобильные приложения. Спрос на наличные деньги очень большой и наша задача — его удовлетворять».

По данным Банка международных расчетов, стоимость физических денег (банкнот и монет) составляла 20% от ВВП Японии в 2016 году, что являлось самым высоким показателем среди развитых стран, сообщает Japan Times . Каваи утверждает, что за некоторые услуги в Японии все еще можно рассчитаться только наличными, поэтому гражданам страны довольно тяжело принять альтернативу.

Изменить тенденцию может смена поколений, но цифровые валюты пока что не могут считаться платежным средством, поскольку технология блокчейн все еще на раннем этапе развития, и рынок криптовалют очень спекулятивен, пояснила Юко Каваи.

Кроме того, хакерская атака на биржу Coincheck и хищение полумиллиарда долларов в XEM-эквиваленте также настораживают регулятора.