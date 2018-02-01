Агентство по страхованию вкладов 1 февраля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывшего председателя правления банка «Азимут» Юрия Федотова убытков банка в размере более 549,801 млн рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

«Азимут» лишился лицензии 19 июня 2015 года. В конце сентября 2015-го банк был признан банкротом , функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

«В результате проведенной конкурсным управляющим проверки обстоятельств банкротства установлено, что председатель правления банка Федотов Юрий Евгеньевич принимал решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам)», — говорится в сегодняшнем сообщении агентства. Как уточняется, указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения руководителя банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.



В ноябре 2015-го ЦБ сообщал, что временная администрация выявила операции бывшего руководства банка «Азимут» с признаками вывода активов . По данным регулятора, организациям, обладающим признаками технических компаний, были выданы кредиты на сумму порядка 850 млн рублей.