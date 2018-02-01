Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства, рассказали «Коммерсанту» клиенты нескольких банков-банкротов. Добросовестность граждан роли не играет: для суда бывает достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада.



Так, в рамках банкротства Военно-Промышленного Банка (ВПБ) АСВ подано более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок банка, из них около 50 требований заявлено к вкладчикам-физлицам. Иски поданы АСВ спустя год и более после снятия гражданами средств. Сын одного из вкладчиков ВПБ Виктора Школяренко, с которого сейчас требуют возврата денег, Дмитрий рассказал газете, что агентство оспаривает все операции, которые были совершены примерно за месяц до прихода в банк АСВ.

«Люди всю жизнь копили деньги, потом забрали их из банка, а теперь государство требует их обратно, но это же наши деньги! — возмущается Дмитрий Школяренко. — Я ходил на заседания по другим вкладчикам. Некоторые иски суд рассматривал за 10—15 минут, унизительно быстро решая судьбу людей. Все решения вынесены в пользу АСВ как под копирку».



Из судебных актов, опубликованных в картотеке арбитражных дел, по ВПБ можно увидеть, что на решения суда не влияли мотивы снятия средств, а АСВ не требовались доказательства недобросовестности граждан. Так, вкладчик Ягиев, возражая против иска АСВ, настаивал в суде, что оспариваемая сделка по снятию средств совершалась в процессе обычной хозяйственной деятельности банка, не превышала 1% стоимости его активов и не отличалась от ранее совершенных сделок.

Он указывал, что не был осведомлен о неплатежеспособности банка, снимал средства для погашения ипотеки на единственное жилье. Но суд удовлетворил иск АСВ, сославшись на наличие у банка картотеки. Аналогичные мотивы содержатся и в других решениях суда по вкладчикам в пользу АСВ. Ситуация касается не только ВПБ. Так, вкладчики Татфондбанка (ТФБ) тоже сейчас оспаривают претензии АСВ. По данным Союза пострадавших вкладчиков ТФБ, такие иски поданы к 400 физлицам.

В АСВ отмечают, что общее количество судебных споров в рамках банкротства банков увеличилось, что обусловлено ростом числа ликвидируемых кредитных организаций и тем, что под управление агентства в последнее время поступили достаточно крупные банки.

Как пояснили в АСВ, после признания сделки недействительной гражданин должен вернуть банку денежные средства, при этом обязательства банка перед кредитором восстанавливаются, то есть он на возвращенную сумму становится вновь кредитором по договору банковского вклада. На сумму до 1,4 млн рублей вкладчик может получить страховое возмещение, при превышении необходимо встать в реестр кредиторов, при этом возврат остатка не гарантирован. При этом сначала средства АСВ нужно вернуть.

«Если же денег для возврата у вкладчика нет, пристав распродает его имущество для погашения взысканной суммы. В отсутствие имущества гражданин может быть обанкрочен», — указывает Алексей Костоваров из АБ «Линия права».

Такая практика вызывает социальную напряженность и ведет к неоправданному росту судебных издержек АСВ, считают эксперты. Жестко выступают против подобной практики и банки. «Подобные действия подрывают доверие физлиц к банковской системе в целом, поскольку добросовестные граждане, опасаясь подобных споров, побоятся хранить средства во вкладах, — отмечает глава АРБ Гарегин Тосунян. — И потому ассоциация обратится в Верховный суд с просьбой выработать позицию по данному вопросу».