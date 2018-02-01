Черноморский Банк Развития и Реконструкции по состоянию на 1 января 2018 года возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦБ.

При этом значение норматива мгновенной ликвидности данной кредитной организации за месяц сократилось более чем на 40% (с 32,52% до 19,49%).

С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) на 1 января 2018 года вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Наименование кредитной организации

Рег. номер

Значение Н2 на 1 января 2018 года, %

Черноморский Банк Развития и Реконструкции

3527

19,49

Данске Банк

3307

19,6

Кредпромбанк

1165

20,09

Руснарбанк

3403

20,17

Севергазбанк

2816

22,2

Донхлеббанк

2285

23,08

«Платина»

2347

24,6

Мурманский Социальный Коммерческий Банк

2722

25,64

«Максима»

3379

25,9

БМВ Банк

3482

26,2

Центр Международных Расчетов

3531

27,12

ЮМК

3495

28,13

КЭБ ЭйчЭнБи Банк

3525

28,98

Энергомашбанк

52

30,25

Прокоммерцбанк

2996

31,03

Ростфинанс

481

31,59

Костромаселькомбанк

1115

31,85

Новый Промышленный Банк

930

32,24

«Первомайский»

518

32,74

Современный Коммерческий Инновационный Банк

3329

33,15

Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.