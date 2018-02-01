Черноморский Банк Развития и Реконструкции по состоянию на 1 января 2018 года возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦБ.

При этом значение норматива мгновенной ликвидности данной кредитной организации за месяц сократилось более чем на 40% (с 32,52% до 19,49%).



С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) на 1 января 2018 года вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Наименование кредитной организации Рег. номер Значение Н2 на 1 января 2018 года, % Черноморский Банк Развития и Реконструкции 3527 19,49 Данске Банк 3307 19,6 Кредпромбанк 1165 20,09 Руснарбанк 3403 20,17 Севергазбанк 2816 22,2 Донхлеббанк 2285 23,08 «Платина» 2347 24,6 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 2722 25,64 «Максима» 3379 25,9 БМВ Банк 3482 26,2 Центр Международных Расчетов 3531 27,12 ЮМК 3495 28,13 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 3525 28,98 Энергомашбанк 52 30,25 Прокоммерцбанк 2996 31,03 Ростфинанс 481 31,59 Костромаселькомбанк 1115 31,85 Новый Промышленный Банк 930 32,24 «Первомайский» 518 32,74 Современный Коммерческий Инновационный Банк 3329 33,15

Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.