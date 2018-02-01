«Лидерство» в данном рейтинге может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации.
Черноморский Банк Развития и Реконструкции по состоянию на 1 января 2018 года возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦБ.
При этом значение норматива мгновенной ликвидности данной кредитной организации за месяц сократилось более чем на 40% (с 32,52% до 19,49%).
С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) на 1 января 2018 года вы можете ознакомиться в следующей таблице:
|
Наименование кредитной организации
|
Рег. номер
|
Значение Н2 на 1 января 2018 года, %
|
Черноморский Банк Развития и Реконструкции
|
3527
|
19,49
|
Данске Банк
|
3307
|
19,6
|
Кредпромбанк
|
1165
|
20,09
|
Руснарбанк
|
3403
|
20,17
|
Севергазбанк
|
2816
|
22,2
|
Донхлеббанк
|
2285
|
23,08
|
«Платина»
|
2347
|
24,6
|
Мурманский Социальный Коммерческий Банк
|
2722
|
25,64
|
«Максима»
|
3379
|
25,9
|
БМВ Банк
|
3482
|
26,2
|
Центр Международных Расчетов
|
3531
|
27,12
|
ЮМК
|
3495
|
28,13
|
КЭБ ЭйчЭнБи Банк
|
3525
|
28,98
|
Энергомашбанк
|
52
|
30,25
|
Прокоммерцбанк
|
2996
|
31,03
|
Ростфинанс
|
481
|
31,59
|
Костромаселькомбанк
|
1115
|
31,85
|
Новый Промышленный Банк
|
930
|
32,24
|
«Первомайский»
|
518
|
32,74
|
Современный Коммерческий Инновационный Банк
|
3329
|
33,15
Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.
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