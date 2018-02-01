Центральный банк России с 1 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 10,74 коп., до 56,184 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,9322 руб., что выше предыдущего дня на 38,68 коп.

Торги на внутренней валютной бирже открылись снижением по доллару и евро, сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«Пара евро/рубль снизилась с максимума 70,24 руб. до 69,73 руб. Снижение было вызвано коррекцией пары евро/доллар. Технически покупателям ничего не мешает продолжить рост до 70,35 руб. за евро», - прогнозирует эксперт.

На валютном рынке рубль к концу торгов в России торговался разнонаправленно на волне падения цен на сырую нефть и все еще существующего позитива в отношении рублевых активов, вопреки новым антироссийским санкциям США, комментирует Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,19%, до 56,27 рублей за доллар. Пара евро/рубль выросла на 0,35%, до 70,15 рублей за евро на волне высокой волатильности пары евро/доллар на рынке Форекс.

По словам Алексея Антонова, аналитика Алор Брокер, пара доллар/рубль остается в диапазоне 56,4 -55,6 рубля за доллара, риски на запрет покупок госдолга России полностью нивелированы, индекс российских облигаций уверенно продолжает рост.

«В краткосрочной перспективе нужно следить за отметкой 56 руб. Если Brent возобновит снижение, а доллар «откликнется» на рост доходности трежерис США к новым максимумам апреля 2014 года, у пары будет шанс на пробой области 56,30 руб. с последующей целью на 56,50 руб.», - советует Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.