Российский рубль в четверг слегка поднимается в парах с иностранными валютами, констатирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари. Доллар США стоит к настоящему времени 56,25 руб. (+0,1%). Евро торгуется по 69,94 руб. (+0,2%).

По ее словам, настроения в рублевых парах, несмотря на легкий позитив, осторожные. Инвесторы помнят, что до конца недели США могут опубликовать вторую часть «антироссийского» доклада с ужесточением санкций. Никто точно не знает, что будет содержаться в этой публикации, поэтому инвесторы торгуют очень аккуратно.

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 2 февраля, составляют 56,26 руб. за американскую валюту (курс доллара повышен на 8 копеек) и 69,79 руб. за евро (курс евро понижен на 14 копеек).

«Отечественная валюта все еще недооценена, несмотря на заявления ЦБ и Минфина, поэтому ее укрепление остается делом времени. Конец недели обещает стабилизацию курса рубля на тех же позициях, что в начале», - прогнозирует Сергей Федоров, эксперт «Международного финансового центра».

Американская валюта, которая попыталась стряхнуть с себя негатив на азиатской сессии, вернулась в состояние уныния, анализирует Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX.

«Рубль продолжает консолидироваться, не решаясь выйти из узкого диапазона. Недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не исключает возможности снижения ставки на грядущем заседании 9 февраля. При этом она подчеркнула, что переход к нейтральной политике может оказаться более энергичным, чем планировалось ранее. В ответ рубль ослаб незначительно, продолжив осциллировать неподалеку от уровней открытия. Пока пара удерживается над отметкой 56 руб., понижательные риски для доллара ограничены», - пояснил эксперт.

«Мы по-прежнему считаем, текущие уровни довольно неплохо подходят для покупок на среднесрочную перспективу. Ранее мы рекомендовали покупать в диапазоне от 55,60 до 56,20. Цели на наш взгляд являются отметки 58-59 рублей за доллар», - советует Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн».