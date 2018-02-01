Альфа-Банк запустил маркетплейс Alfa Network на русском языке, предназначенный для компаний из России, Казахстана и Белоруссии.

Банк оценивает будущую аудиторию в 30 тыс. участников. Маркетплейс, в первую очередь, ориентирован на компании из сегмента МСБ , которые уже пользуются услугами Альфа-Банка. Также интерес к платформе могут проявить руководители торгово-логистических подразделений крупных корпораций. Для подключения к Alfa Network потребуется заполнить регистрационную форму по ссылке, полученной от Альфа-Банка.



Маркетплейс работает на базе международной платформы Opportunity Network, к которой на данный момент подключено примерно 15 тыс. предпринимателей из 113 стран. Доступ к русскоязычной платформой будет бесплатным, а для доступа к контактам зарубежных контрагентов потребуется платная подписка на Opportunity Network.

Компаниям, работающим с зарубежными партнерами, Альфа-Банк предложит дополнительные услуги в области внешнеэкономической деятельности. В дальнейшем к маркетплейсу планируется подключить и услуги внешних партнеров. Банк будет стремиться закрыть полный цикл потребностей клиента, связанных с заключением сделки, от поиска партнера и привлечения финансирования до решения логистических, таможенных и различных других вопросов.

«В первую очередь, платформа будет интересна среднему бизнесу, который намеревается выходить на зарубежные экспортные рынки или работает над оптимизацией текущей партнерской модели. Opportunity Network уже сейчас дает выход на потенциальных партнеров из 113 стран. К примеру, один из наших клиентов из Калининграда с помощью платформы нашел варианты прямого выхода на поставщика чилийского лосося, в ближайшее время они планируют сделку. Кроме того, мы видим интерес к платформе и со стороны малого бизнеса, который всегда ценит удобные технологические решения, помогающие перевести в онлайн решение трудоемких вопросов», — комментирует руководитель блока «Средний и региональный корпоративный бизнес» Альфа-Банка Кирилл Кузнецов.