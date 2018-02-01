Всего в обновленной линейке три вида карт.

Карта для самоинкассации – «Альфа-Cash In» работает только на внесение наличных денежных средств. Клиент может выпустить неограниченное количество карт и не платить за их обслуживание. Выпуск первой карты также бесплатно.

Карта с широким функционалом – «Альфа-Cash Лайф» предназначена для внесения и снятия наличных, а также для оплаты услуг и товаров в сети интернет и торговых точках. По этой карте установлены лимиты на снятие наличных в соответствии с требованиями законодательства.

Для клиентов, чей бизнес связан с необходимостью работы с крупными суммами наличных денежных средств, банк предлагает карту с индивидуальными лимитами на снятие – «Альфа-Cash Персона».

«Мы обновили линейку в соответствии с запросами наших клиентов. Раньше предприниматель, у которого несколько торговых точек, должен был объезжать их, собирать выручку и потом вносить средства на счет. Теперь в этом нет необходимости, руководитель может выпустить сколько угодно карт для внесения наличных, и сотрудники смогут делать это самостоятельно в банкоматах Альфа-Банка и банков партнеров» - рассказал Денис Осин, руководитель блока «Массовый бизнес».

Оплачивая покупки и услуги картами «Альфа-Cash», предприниматели помогают тяжело больным детям. С марта 2016 года Альфа-Банк за свой счет перечисляет 0,39% от суммы операции в фонд «Линия жизни». В Фонд перечислено уже более 28 млн рублей – они пошли на помощь 20 детям и еще 7 ожидают гарантированного лечения в ближайшее время.