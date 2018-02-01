Альфа-Банк (принадлежит консорциуму «Альфа-Групп») не рассматривает приобретение на российском рынке каких-либо банков, в том числе банка «Возрождение», сказал журналистам основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман, сообщает ТАСС .

«Мы никогда особенно не рассматривали покупку других российских банков. Мы исторически развивались как банк, органическим образом в основном. Мы делали минимальное количество приобретений в банковской сфере, и, по-моему, у нас нет таких планов сейчас», — отметил бизнесмен.

По его словам, банк также не заинтересован в покупке такого актива, как «Возрождение» , который в 2015 году вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал».

В октябре 2017 года стало известно, что владельцы Промсвязьбанка и банка «Возрождение» решили пока отказаться от идеи объединения кредитных организаций, а 15 декабря Банк России ввел временную администрацию в Промсвязьбанке в рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости кредитной организации. Теперь бывшие владельцы Промсвязьбанка должны снизить принадлежащую им долю в банке «Возрождение» с контрольной до менее чем 10%.

По данным Банки.ру , Альфа-Банк вместе с МКБ и ВТБ назывался одним из претендентов на покупку «Возрождения».

