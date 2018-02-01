Основой для анализа стал медиаиндекс – совокупный показатель упоминания банка в СМИ. Он зависит от влиятельности издания, яркости и характера сообщения, цитирования и других параметров.

Главным событием, повлиявшим на показатели «АК БАРС» Банка в медиарейтинге стала реализация стратегии развития на 2017 – 2021 годы, предусматривающая масштабную трансформацию банка в технологичный, цифровой, клиентоцентричный финансовый институт. В течение года банк ежедневно информировал общественность о росте масштабов бизнеса, развитии IT-платформ, системы риск-менеджмента и широкого спектра новых цифровых финансовых и нефинансовых сервисов, а также других важных событиях своей деятельности.

АК БАРС» Банк занял 18 строчку рейтинга. Специалисты «Медиалогии» проанализировали 1,5 миллиона сообщений из более 43 тысяч источников, включая телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-порталы и блоги. Ознакомиться с рейтингом можно здесь .