Возможное присоединение Бинбанка к банку «ФК Открытие» не обсуждалось на заседании совета директоров «ФК Открытие», которое прошло 19 января 2018 года. Об этом рассказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Совета Федерации, сообщает RNS .

«Вопрос о присоединении Бинбанка к «Открытию» на наблюдательном совете не обсуждался, поэтому мне об этих планах ничего не известно», — сказал он.

В начале декабря представитель ЦБ говорил RNS о том, что решение об объединении Бинбанка и ФК «Открытие» еще не принято и будет зависеть от стратегий двух кредитных организаций.

О санации банка «ФК Открытие» с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора ЦБ объявил 29 августа 2017 года. В сентябре было объявлено о санации банковской группы Бинбанка.

Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что кредитные организации могут быть объединены. Возглавить «ФК Открытие», в группу которого также входят банк «Траст», страховая компания «Росгосстрах», «Открытие Брокер» и другие компании, было предложено Михаилу Задорнову.