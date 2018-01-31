За 2017 год количество электронных операций в «АК БАРС» Банке выросло в 2,3 раза Анализ динамики роста электронных операций клиентов в 2017 году, проведенный «АК БАРС» Банком, показал, что для совершения платежей клиенты Банка значительно чаще стали использовать интернет-банк и мобильный телефон. Именно прошлый год стал переломным, – чаша весов перевесила в сторону дистанционных каналов обслуживания, в которых совершается более 60% операций клиентов банка.

За 2017 год число операций в кассах банка сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в то время как количество электронных операций увеличилось в 2,3 раза. Количество активных клиентов, использующих интернет или мобильное приложение, по сравнению с предыдущим годом выросло на 41%, при этом значительный рост приходится на использование мобильного банка.

«Развитие электронных каналов обслуживания и продаж – один из приоритетов стратегии «АК БАРС» Банка. Итоги прошлого года свидетельствует о том, что инновации положительно воспринимаются клиентами Банка. Вместе с тем значительно трансформируется модель финансового поведения клиентов – жизнь перетекает в цифровое пространство», – отмечает и.о. директора Дирекции по развитию клиентского сервиса «АК БАРС» Банка Олег Козлов.

В 2017 году «АК БАРС» Банк многое сделал для наращивания технологического лидерства: внедрил новые версии платформ дистанционного банковского обслуживания для физических и юридических лиц, обновил мобильные приложения. В собственной цифровой лаборатории банк ведет исследования в области финансовых технологий, в частности, блокчейна, биометрии и искусственного интеллекта, которые уже прошли этап тестирования.

«АК БАРС» Банк моментально отреагировал на появление в России технологий мгновенной оплаты покупок через смартфон. За короткое время внедрив в сервисах Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay возможность оплаты картами банка. В конце прошлого года мы запустили новую, более простую и удобную в использовании версию мобильного приложения АК БАРС Онлайн 3.0. Платформа собственной разработки позволяет развивать функциональность сервисов в режиме гибкой разработки с выпуском обновлений дважды в месяц, а также проводить пилотирование новых идей и технологий. Среди собственных разработок, направленных на развитие электронных платежей, – платформа искусственного интеллекта Aimee. Она применяется для программы чат-ботов», – рассказывает генеральный директор ООО «АК БАРС Цифровые технологии» Рафаэль Валеев.

В дальнейших планах банка – сделать акцент на персонализированные решения с учетом жизненного цикла. Банк изучает стиль жизни клиентов и клиентские сценарии, чтобы затем максимально удовлетворить потребности.

«Мы внимательно относимся к нашим клиентам и хотим сэкономить их время. Создаем предложения, которые, на наш взгляд, способны решить каждодневные проблемы, помочь в конкретных жизненных ситуациях. При этом мы стремимся предложить такие решения, которые будут удовлетворять основным потребностям за рамками финансового обслуживания. Например, в здравоохранении, страховании, ЖКХ, телекоммуникациях, – подчеркивает Олег Козлов. – Все это – элементы экосистемы, которую мы создаем для наших клиентов», – поясняет эксперт.