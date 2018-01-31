Власти Южной Кореи не планируют вводить полный запрет на торговлю криптовалютами на территории страны, сообщил министр финансов Южной Кореи, отвечая на вопрос одного из парламентариев.

Как пояснил министр Ким Дон Ен, непосредственной задачей правительства является регулирование работы криптобирж, сообщает RNS .

Напомним, ранее Банкир.Ру сообщал, что власти Южной Кореи готовят законопроект, ограничивающий торги виртуальной валютой на местных биржах. Это заявление вызвало распродажу на рынке и удешевление основных криптовалют, поскольку Южная Корея является одним из крупнейших в мире криптовалютных рынков.