ВТБ запустил новый сайт объединенного банка. Он «представляет собой универсальную платформу для решения любых финансовых потребностей как для корпоративных, так и для розничных клиентов», говорится в релизе банка.

До конца 2018 года планируется сформировать персонифицированный контент для каждого посетителя сайта в зависимости от клиентских предпочтений, геолокации и предыдущих действий на сайте. Благодаря этому пользователи смогут быстрее и проще найти нужную информацию, а также оформить и получить интересующие их продукты и услуги банка, уверяют в ВТБ. Там поясняют, что встроенная система веб-аналитики с применением технологий big data позволит максимально точно определить потребности клиента и предложить оптимальные варианты банковских сервисов и продуктов. Каждый пользователь будет видеть контент, сформированный на основе системы машинного обучения.

«Мы не просто запускаем новый сайт. Мы внедряем гибкую диджитал-платформу, в основе которой лежит подход customer value first: для нас очень важно предугадывать пожелания клиентов и предлагать продукты, необходимые клиенту здесь и сейчас. Реализация розничным бизнесом проекта по созданию современной мультиканальной платформы цифровых продаж — ключевая инициатива 2018 года в рамках программы проектов «Банк будущего», — комментирует член правления банка ВТБ, заместитель руководителя бизнес-линии «Розница» Владимир Верхошинский.

Новый сайт адаптирован для клиентов с ограниченными возможностями. Специальные настройки позволяют увеличивать шрифт, контрастность фона и текста; люди с нарушенным цветовым восприятием смогут полностью отключить цвет, оставив ахроматическое сочетание.

В качестве технологической платформы объединенного сайта было выбрано отраслевое решение платформы Sitecore, с помощью которой, как подчеркивают в ВТБ, удалось значительно повысить скорость и производительность работы сайта. «Новая платформа является фундаментом цифровой архитектуры, прежде всего розничного бизнеса, которая будет полноценно развернута в банке ВТБ к концу 2018 года. Развитие платформы обеспечит качественное улучшение клиентского опыта и синергию цифровых каналов банка: в течение 2018 года на новую платформу будут перенесены все ключевые интернет-площадки банка», — отмечается в сообщении.

Сайт доступен по адресу: www.vtb.ru.



Напомним, что ранее ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению банка ВТБ 24 и с 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом.

