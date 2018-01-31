Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам 30 января признала правоту Сбербанка , отказавшего клиенту-физлицу в выдаче вклада по окончании срока вклада, поскольку подозревал его в легализации доходов, пишет «Коммерсант».



Как следует из материалов судебного спора, в 2015 году на счет Сергея Будника в Сбербанке поступило с его же счета в Сити Инвест Банке 56 млн рублей. Клиент попытался получить их наличными на следующий же день. Сбербанк запросил у Будника документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче средств. Тогда клиент открыл несколько срочных вкладов в Сбербанке и перевел деньги туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ.

Сергей Будник обратился в суд, требуя вернуть ему суммы вкладов, проценты, а также взыскать с банка неустойку. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, указав, что клиентом банка так и не были представлены документы, опровергающие сомнительное происхождение денежных средств.

Кроме того, суды сошлись во мнении, что клиент не был лишен возможности распоряжаться средствами путем безналичного денежного перевода на счет в другом банке. Спор дошел до коллегии ВС, где Сбербанк указал, что «нормы права не содержат обязанности выдать деньги в той форме, в которой запросил клиент, банк может выдать средства как наличными, так и по безналичному расчету». И коллегия приняла этот довод.

Юристы уверены, что одних лишь сомнений банка для отказа в выдаче наличных с вклада недостаточно. А эксперты сошлись во мнении, что данное решение создает опасный прецедент. При всей важности борьбы с подозрительными финансовыми операциями это решение ВС может побудить банки избегать под надуманными предлогами выдачи средств наличными и зарабатывать на комиссиях за перевод их на счет в другой банк, отмечают они.