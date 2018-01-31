Сумма сделки составила 0,0524 биткоина, что равняется приблизительно 440 евро.
Турецкий любительский клуб «Харунустаспор» приобрел футболиста Омера Фарука Кироглу за биткоины, сообщает RT.
Сумма сделки составила 0,0524 биткоина, что равняется приблизительно 440 евро, сообщает Twitter FutbolArena.
Впервые в истории футболист перешел в другой клуб за криптовалюту.
Ранее клуб главного дивизиона Дании по хоккею «Рангстед Сайер Кэпитал» предложил своим игрокам зарплату в биткоинах.
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