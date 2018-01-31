Внешэкономбанк открыл финансирование АО «СарАэро-Инвест» (входит в ГК «Ренова») в рамках реализации проекта строительства нового аэропортового комплекса «Центральный» вблизи Саратова. Общая стоимость проекта составляет 7,7 млрд рублей, одобренный объем участия ВЭБа — 5,4 млрд. Об этом сообщили в ВЭБе, уточнив, что решение о его участии в финансировании строительства нового аэропорта было принято наблюдательным советом банка в конце прошлого года.

Реализация проекта осуществляется с привлечением в качестве источника фондирования средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозите во Внешэкономбанке.

«Проект строительства нового аэровокзального комплекса реализуется с нуля. Предполагается, что новый аэропорт будет принимать современные воздушные суда без ограничений; по оценке экспертов, пропускная способность составит 1 миллион пассажиров в год», — отметил первый заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Дмитрий Курдюков.

Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе на модернизацию крупных международных узловых аэропортов, строительство и реконструкцию терминалов, является одним из стратегических приоритетов ВЭБа, подчеркивается в релизе.

«При участии Внешэкономбанка построены и реконструированы аэропорты в Сочи, аэровокзальный комплекс «Шереметьево-D», аэропорт Курумоч в Самаре, пассажирский терминал в международном аэропорту Владивостока и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. На рассмотрении в банке находится проект строительства нового аэровокзального комплекса еще одного международного аэропорта — в Хабаровске», — рассказал Курдюков.



В настоящее время фактическое участие ВЭБа в реализации проектов в сфере инфраструктуры аэропортов превышает 53,5 млрд рублей.