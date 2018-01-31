В результате стрельбы в бизнес-центре «Святогор» возле станции метро «Павелецкая» в Москве пострадал человек. По информации «Коммерсанта», это совладелец лишившегося лицензии НСТ-Банка Александр Осетров.



Сотрудница бизнес-центра по имени Елена рассказала изданию, что около 15:00 двое мужчин среднего роста в черных куртках и с медицинскими масками на лице выскочили из легкового автомобиля и несколько раз выстрелили в мужчину, выходившего из центра. Как выяснил корреспондент «Коммерсанта», на месте стрельбы оперативникам удалось найти три гильзы. В настоящее время у бизнес-центра работают сотрудники Следственного комитета, территория оцеплена.

После нападения, как рассказала очевидица событий, преступники скрылись в сторону Дербеневской набережной. Раненный в руку мужчина добежал до кафе «Буржуа», которое расположено примерно в 50—70 метрах от места нападения. Шеф-повар заведения рассказал «Коммерсанту», что мужчина забежал на кухню кафе и сел на пол. Поскольку тот был частым посетителем, шеф-повар его узнал и перебинтовал руку. Затем он отвел раненого в «холодное помещение», чтобы ему «было полегче». Затем в кафе прибыли работники скорой помощи и полиция, раненного мужчину госпитализировали. При госпитализации он был в сознании.