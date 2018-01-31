В Липецкой области возбуждено уголовное дело о причинении банковской организации многомиллионного вреда бывшим руководителем потребкооператива. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.

Уголовное дело в отношении бывшего председателя сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «ЛИСК» возбуждено по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц).

По версии следствия, подозреваемый, являясь председателем правления СКПК «ЛИСК», в 2006 году получил от банковской организации в качестве паевого взноса и займов 35 млн рублей. Денежные средства предназначались для развития на территории Липецкого района сети крестьянско-фермерских хозяйств, одним из учредителей которых являлся подозреваемый. По истечении срока договорных обязательств председатель правления СКПК «ЛИСК» незаконно уступил право истребования долгов с учредителей КФХ фирмам-однодневкам с целью уклонения от возврата банку заемных средств и паевого взноса, после чего прекратил деятельность своего потребкооператива, причинив финансово-кредитной организации существенный вред.

Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками региональных подразделений МВД и ФСБ, следует из релиза областного следственного управления СК РФ.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе финансово-экономическая, результаты которой помогут в установлении не выплаченных банку денежных средств. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении правоохранителей.



Санкция вышеуказанной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

